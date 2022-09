Festival sviluppo sostenibile, appello a governo e imprese

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Per coinvolgere, includere e dare voce alla società italiana torna il Festival dello sviluppo sostenibile, la più grande iniziativa italiana sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale dal 4 al 20 ottobre 2022.

L'obiettivo dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, Asvis, che lo organizza, è realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile Sdgs. Per questo l'Asvis indica come "necessaria la mobilitazione di governo e imprese".

Sono 21 gli eventi principali in programma e già 800 iniziative promosse dalla società civile all'interno del Festival, che si svolgerà in Italia e all'estero, in presenza e in streaming ed è stato presentato a Roma nella sede di Rai Radio.

"La sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si svolge in un periodo particolare", afferma la presidente dell'Asvis Marcella Mallen. "Nei prossimi giorni conosceremo i nomi delle persone che avranno la responsabilità di guidare il Paese in un contesto globale difficile, segnato dagli effetti dalla pandemia e delle crisi sistemiche degli assetti ambientali, sociali, geopolitici ed energetici", aggiunge Mallen.

Il presidente dell'Asvis, Pierluigi Stefanini, spiega che "con il Festival l'Asvis offre un contributo di idee e progettualità per costruire un approccio sistemico alla sostenibilità, mobilitando istituzioni, aziende, associazionismo, scuole e università e singoli cittadini".

