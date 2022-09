Borsa: Europa parte in cauto aumento, Londra +0,2%

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Mercati azionari del Vecchio continente in lieve aumento in apertura di seduta: dopo i bruschi cali della vigilia, la Borsa di Londra sale dello 0,2%, con Francoforte in crescita dello 0,7%, Parigi e Madrid dello 0,6%, Amsterdam dello 0,4%.

Positivo anche l'avvio dei listini azionari di Mosca: l'indice Moex sale di punto percentuale, l'Rtsi dell'1,8%. (ANSA).