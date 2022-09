Gas, scivola a 186 euro (-10%) dopo il piano della Germania

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Il prezzo del gas europeo scivola sui minimi di seduta (-10% a 186,5 euro) dopo l'annuncio di un piano da 200 miliardi di euro da parte della Germania per far fronte al caro gas mentre i danni al Nord Stream lasciano poche speranze di una ripresa dei flussi russi in inverno. (ANSA).