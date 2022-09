Cambi: euro in calo 0,9668 dollari in avvio

(ANSA) - ROMA, 29 SET - L'euro è di nuovo in calo questa mattina rispetto al dollaro. La moneta unica, che ieri dopo i minimi della mattinata ha risalita sopra quota 0,97 dollari, è ora a 0,9668 in calo dello 0,69%. Rispetto allo yen, il rapporto di cambio è di 139,83 in flessione dello 0,37%. (ANSA).