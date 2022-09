Wartsila: forse domani via a operazioni di imbarco motori

(ANSA) - TRIESTE, 28 SET - Potrebbero cominciare domani mattina le operazioni di imbarco dei 12 motori costruiti nella fabbrica Wartsila di San Dorligo della Valle e destinati alla Daewoo. La nave, la Uhl Fusion, è da ieri in banchina, già in attesa di stivare il carico di DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering). Non si tratta di una operazione semplice e nemmeno rapida: secondo quanto si apprende, occorreranno alcuni giorni per la delicata operazione. Inoltre, questa è soggetta all'esito dell'incontro tra i rappresentanti della stessa DSME e i sindacati territoriali, chiesto dalla prima e di cui non sono ancora stati forniti dettagli. Ieri si è svolto un confronto in Prefetture ma non è stato reso noto l'esito. (ANSA).