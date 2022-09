Wartsila: azienda revoca procedura ma annuncia opposizione

(ANSA) - TRIESTE, 28 SET - E' stata revocata ufficialmente dalla multinazionale finlandese la procedura di chiusura dello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle (Trieste). La revoca è stata fatta in ottemperanza al decreto del magistrato del lavoro Paolo Ancora, che aveva rilevato comportamento antisindacale da parte dell'azienda.

I legali dell'azienda, in sede di udienza, non hanno escluso che faranno opposizione al decreto del giudice del tribunale del lavoro emesso venerdì scorso. (ANSA).