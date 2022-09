Energia: oltre 13mila visitatori in un giorno alla Rio Oil & Gas

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 SET - La fiera di Rio Oil & Gas ha registrato oltre 13mila i visitatori da 48 Paesi del mondo in un solo giorno. "L'Italia non poteva mancare alla più importante rassegna del settore energia di tutto il Sud America. Per questo l'Italian Trade Agency (Ice) ha organizzato un Padiglione Italia con 16 aziende espressione del meglio della produzione italiana nei segmenti componentistica, valvolame, sistemi di misurazione e monitoraggio, ingegneria e servizi per l'industria", afferma il Direttore dell'Ice per il Brasile, Ferdinando Fiore.

"La qualità italiana è riconosciuta e molto apprezzata dalle controparti brasiliane: interesse confermato dalla visita di tre membri del Board di Petrobras allo stand italiano per un incontro mirato con le imprese, che hanno avuto modo di presentare le rispettive attività e conoscere le modalità di inserimento nei canali di approvvigionamento del gigante brasiliano del petrolchimico" prosegue Fiore.

"L'Ibp - Istituto Brasiliano di Petrolio e Gas, stima investimenti per 183 miliardi di dollari dal 2022 al 2031, cifre che danno conto dell'enorme potenziale di assorbimento della tecnologia italiana, anche innovativa e sostenibile, attraverso la partecipazione a progetti e l'accesso ai canali di subfornitura" conclude Fiore. (ANSA).