Borsa: Milano in recupero, Ftse Mib -0,69%

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Si allenta la tensione sul listino di Piazza Affari e l'indice Ftse Mib riduce il calo allo 0,7 per cento. Il recupero è facilitato dall'inversione, in terreno positivo, di alcune 'big' come Enel (+0,19%) e delle utilities come A2A (+1,68%) ed Hera (+1,6%). Prosegue in rialzo Tenaris (+1,22%) e la imita Snam (+0,8%). Restano pesanti invece Stm (-5%) e Leonardo (-4,49%). (ANSA).