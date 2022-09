Borsa: Milano chiude in calo ma tiene con Tenaris, Iveco

(ANSA) - MILANO, 28 SET - La Borsa di Milano limita il calo (Ftse Mib -0,52% a 20.852 punti) in una seduta caratterizzata dall' intervento della Bank of England a sostegno dei titoli di Stato britannici, colti da una pioggia di vendite dopo il maxi-piano di stimolo fiscale voluto dalla premier Liz Truss.

Sui mercati hanno continuato a pesare le tensioni sul gas con il prezzo ad Amsterdam a 207 euro con le ipotesi di stampa che il Nord Stream forse potrebbe essere inutilizzabile per sempre con il materiale dei tre tubi danneggiati che l'acqua salata potrebbe corrodere. C'è poi il tema dei tassi con la stretta Fed che potrebbe essere ancora più aggressiva date anche le dichiarazioni di alcuni componenti.

A Piazza Affari le vendite hanno inciso su Leonardo (-5,4%), St (-2,56%) e Nexi (-2,87%). Sul fronte opposto Tenaris (+2,93%), Iveco (+1,93%), Hera (+2,5%). Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in calo sotto i 240 punti (239,6) mentre il rendimento del decennale italiano è sceso al 4,5 per cento. Deboli i bancari con Intesa Sanpaolo (-1,66%), Unicredit (-1,63%) , Bper (-1,6%). Poco mossa Mps (-0,23%). (ANSA).