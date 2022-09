Banca Generali con Montemagno porta la finanza sui social

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Il risparmio e gli investimenti sbarcano sui social network con il progetto di educazione finanziaria Edufin3.0 lanciato da Banca Generali e Marco Montemagno, per orientare i risparmiatori verso scelte consapevoli. L'obiettivo dell'iniziativa è diffondere una cultura positiva verso il mondo degli investimenti presso un pubblico trasversale che comprenda sia le nuove generazioni che quelle più mature. Per farlo, Edufin3.0 svilupperà i propri contenuti su tutte le principali piattaforme di social media: da Facebook a TikTok, da Instagram a YouTube fino ai podcast.

Dall'inflazione al futuro degli investimenti, con le novità portate al settore del risparmio dalle cryptovalute, passando per il Metaverso, il progetto cercherà di dare risposte a temi chiave che caratterizzano oggi il mondo dei risparmiatori, attraverso un palinsesto editoriale di 52 puntate con cadenza settimanale. "L'educazione finanziaria è di fondamentale importanza per un futuro sostenibile del risparmio. La capacità di affrontare sfide ormai essenziali come la previdenza complementare, la pianificazione dei progetti di vita e in generale la protezione del risparmio non possono più prescindere per nessuno da una corretta conoscenza dei rischi e delle opportunità che giungono dai mercati", afferma l'amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa. "Sono anni che la mia community mi chiede approfondimenti sul tema dell'educazione finanziaria e, dopo aver trovato una squadra di partner perfetta, sono davvero contento di poter aprire le porte dei miei canali social a questo progetto", aggiunge Montemagno, imprenditore digitale con oltre 3 milioni di follower sui canali social. (ANSA).