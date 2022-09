Borsa: Milano prosegue in rialzo, Tim +7%

(ANSA) - MILANO, 26 SET - La Borsa di Milano prosegue in rialzo la seduta con il Ftse Mib che sale dell'1,09% a 21.297 punti, in controtendenza rispetto alle altre Borse europee su cui pesano i timori di una recessione. In evidenza Tim che rimbalza del 7% e le banche che attirano ordini d'acquisto.

Finecobank sale del 4,93%, Banca Mediolanum del 3,3%, Nexi del 2,7%, Banca Generali del 2,97 per cento. Su scudi anche Moncler (+3,7%). (ANSA).