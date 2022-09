Cavalieri Lavoro, non vanificare sforzi del Governo Draghi

"Alla vigilia di un appuntamento elettorale importantissimo per il nostro Paese" i Cavalieri del Lavoro sottolineano "come il Governo guidato da Mario Draghi abbia fatto tanto, e bene, per fronteggiare le numerose emergenze che l'Italia si è trovata a dover affrontare nell'ultimo anno". Il presidente, Maurizio Sella, dal convegno annuale incentrato sui temi dell'energia, avverte: "Tutti questi sforzi non vanno vanificati". "L'Italia è un grande Paese.

Chiunque avrà responsabilità di governo sappia esserne all'altezza e contribuisca ad accrescere la stima e la reputazione che le nostre imprese si guadagnano in giro per il mondo".