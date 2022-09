La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75% portando il costo del denaro in una forchetta fra il 3% e il 3,25%, ai massimi dal 2008. Si tratta del quinto rialzo dei tassi dall'inizio dell'anno e del terzo consecutivo da 75 punti base (il costo del denaro è salito di un quarto di punto in marzo e di mezzo punto in maggio). Gli attuali rialzi dei tassi di interesse sono appropriati, afferma la Fed, sottolineando che l'inflazione resta elevata.