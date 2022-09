Borsa: Europa parte in leggera crescita, Londra +0,4%

Mercati azionari del Vecchio continente in lieve aumento in avvio di giornata: la Borsa di Londra sale dello 0,4%, Francoforte e Amsterdam dello 0,2%.

In aumento dello 0,1% Madrid, piatte Parigi e Mosca.

Le Borse cinesi chiudono la seduta con pesanti perdite: l'indice Composite di Shanghai cede l'1,16%, a 3.199,92 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 2,34%, scivolando a 2.051,79.