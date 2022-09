Spread Btp-Bund sale a 237 punti, rendimento sfiora 4%

Non si allenta la tensione sui titoli di Stato con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali per arrestare la corsa dell'inflazione. Lo spread tra Btp e Bund sale a 237 punti, con il rendimento del decennale italiano che sfiora il 4% (3,99%) in aumento di 11 punti base.

In aumento anche i tassi dei titoli di Stato a dieci anni dei Paesi 'periferici' con la quello della Spagna al 2,82% (+9 punti) e quello della Grecia al 4,2% (+12 punti).