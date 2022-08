Borsa: Milano frena (-0,7%), giù Campari e Moncler, bene Tim

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Frena ulteriormente Piazza Affari dopo due ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,74% a 22.287 punti. Si mantiene stabile a 229,1 punti il differenziale tra Btp e Bunbd decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 11 punti al 3,64%. Sale il greggio (Wti +0,91% a 93,36 dollari al barile) mentre riduce il calo il gas naturale (-1,84% a 315,5 euro al MWh) sotto ai massimi ma sopra la soglia dei 315 euro.

Cedono Amplifon (-2,88%), Recordati (-2,32%), Moncler (-1,98%) e Campari (-1,92%). Pesano anche Iveco (-1,93%), Exor (-1,75%), Saipem (-1,5%), Diasorin (-1,8%), Cnh (-1,55%) e Snam (-1,15%). Deboli infine Bper (-0,75%), Intesa (-0,58%), Banco Bpm (-049%) e Unicredit (-0,3%), frenate dall rialzo dello spread.

Pochi i rialzi, limitati a Tim (+0,9%) all'indomani del secondo acquisto di titoli dell'amministratore delegato Pietro Labriola da quando è in carica, che porta il proprio portafoglio a 1,5 milioni di azioni dando un ulteriore segnale di fiducia mentre prosegue il lavoro sul progetto per la rete unica. La seguono a distanza Unipol (+0,4%), Italgas (+0,27%) ed Stm (+0,11%). (ANSA).