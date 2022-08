Borsa: Europa tiene nel finale, Milano è la migliore (+0,7%)

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Resistono nel finale le principali borse europee a parte Londra (-0,5%), con i listini Usa in rialzo di oltre mezzo piunto percentuale. Milanmo (+0,7%) è la migliore seguita da Madrid (+0,3%), Parigi (+0,2%) e Francoforte (+0,05%). In crescita a 206 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in aumento di 5 punti al 3,05%, di nuovo sopra la soglia del 3% Prosegue il rimbalzo del greggio sopra i 90 dollari al barile (Wti +1,28% a 93,14 dollari) mentre i riduce il rialzo il gas sulla piazza di Amsterdam (+2,11% a 209,54 euro al MWh). Salgono di conseguenza i petroliferi TotalEnergies (+2,8%), Shell (+1,8%), Eni e Bp (+1,5% entrambe). In luce i produttori di semiconduttori Ams-Osram (+2,58%), Asm (+1,58%) e Asm (+1,58%).

Più cauti gli automobilistici Stellantis (+0,4%) e Volkswagen (+0,66%), mentre scivola la holding Porsche (-1,44%) a monte della catena di controllo. Pesano i farmaceutici Gsk (-9,1%), Haleon (-7,9%) e Sanofi (-5,95%) per i problemi con il farmaco Zantac, sotto accusa da parte di diversi pazienti Usa per possibile canceroginità.

Positivi i bancari Banco Bpm (+1,3%), Credit Agricole (+0,7%), e Santander (+0,65%). Seguono Intsa (+0,45%) e Unicredit (+0,11%), prese di beneficio su Bper (-1%) dopo due sedute brillanti. (ANSA).