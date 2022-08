Pirelli:in semestre ricavi +24,6% e utile +77%, alza target

Pirelli chiude un semestre record con ricavi in crescita del 24,6% a 3.197 milioni di euro e un utile netto a 233 milioni (+77,1%). Forte di questi risultati il gruppo annuncia un rialzo dei target "grazie all'efficacia del modello di business e delle misure per compensare lo scenario esterno". Ora, si legge in una nota, i ricavi per l'anno sono attesi tra 6,2 e 6,3 miliardi di euro circa (da 5,9 e 6 miliardi) e la generazione di cassa netta ante dividendi compresa fra 450 e 470 milioni (450 milioni).

I programmi chiave del piano industriale hanno risposto alle sfide macroeconomiche. E' proseguito il consolidamento nel settore dei pneumatici dell'alto di gamma, ha spinto sull'innovazione con circa 160 omologazioni tecniche e 4 nuove linee di prodotto; ci sono stati risparmi per 51,7 milioni di euro (circa il 35% dell'obiettivo annuale di 150 milioni); gli impianti hanno lavoato al 90% delle loro capacità; è stata avviata la copertura delle principali fabbriche con la tecnologia Industrial Internet of Things. Uno sguardo infine alla Russia dove Pirelli ha sospeso gli investimenti con eccezione di quelli destinati alla sicurezza. "La Russia nel 2021 rappresentava il 3% del fatturato, incidenza sostanzialmente invariata anche nel primo semestre 2022" sottolinea una nota. Per mitigare l'impatto del conflitto ha "orientato la produzione al mercato domestico; attivato forniture di prodotti finiti dalla Turchia e dalla Romania verso i mercati europei; diversificato i fornitori di servizi logistici al fine di assicurare la continuità delle forniture di prodotti finiti e di materie prime; garantito il supporto finanziario attraverso banche locali".