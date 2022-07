Fincantieri: Folgiero, non in competizione con Leonardo

(ANSA) - TRIESTE, 27 LUG - Fincantieri non vuole competere con Leonardo nel settore della difesa, anzi, "una rafforzata collaborazione con Leonardo sul business della difesa, immaginando un modello di prime contractor e un'alleanza internazionale chiave" è una delle priorità del gruppo, ipotizzate dall'ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. L'a.d.

lo ha detto alla consueta conference call con gli analisti finanziari all'indomani della presentazione dei conti semestrali. Folgiero ha spiegato che "così come negli Usa siamo prime contractor, vogliamo essere prima contractor integratore di piattaforma con l'elettronica e il sistema di combattimento".

"La posizione finanziaria netta, che al 30 giugno è a debito per 3.296 milioni di euro, entro fine mese scenderà a 2.600 milioni per effetto della consegna di una nave da crociera a un primario operatore". Lo ha detto il Cfo di Fincantieri, Giuseppe Dado. La posizione si ridurrà ancora nella seconda metà dell'anno perché il gruppo prevede un piano di consegne di altre 4 navi da crociera. L'esposizione è coerente con il volume di produzione sviluppato, "da ricondursi principalmente alle dinamiche tipiche del capitale circolante relativo al business cruise". (ANSA).