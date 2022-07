Brembo:con Gold Phoenix nasce società per pastiglie ricambio

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Brembo e Gold Phoenix hanno firmato un accordo di joint venture paritetica, soggetto ai consueti adempimenti locali e di antitrust, formando Shandong Brg Friction Technology Co. La nuova società darà vita al primo stabilimento produttivo Brembo completamente dedicato alla produzione su larga scala di innovative pastiglie freno per il mercato del ricambio (aftermarket).

La nuova società unisce la leadership di Brembo nei sistemi frenanti con le soluzioni ad alto valore tecnologico di Gold Phoenix e punterà su prodotti innovativi e di qualità superiore, con l'intento di anticipare le sfide dell'elettrificazione e della guida autonoma.

La joint venture servirà tre segmenti principali, auto, veicoli commerciali leggeri e pesanti, per cogliere le nuove opportunità che nasceranno dalla crescita del mercato di riferimento.

Shandong Brgp Friction Technology Co. sarà operativa dall'inizio del 2023 a Jinan, la capitale della provincia di Shandong, nella Cina orientale. L'operazione prevede da parte delle due società un investimento complessivo pari a circa 35 milioni di euro per i prossimi 3 anni.

"Abbiamo avviato una partnership strategica e di lungo periodo con un Gruppo leader nella produzione di componenti frenanti ad alta tecnologia. Il nostro obiettivo è l'integrazione verticale delle nostre soluzioni", afferma Roberto Caravati, Brembo Aftermarket Chief Operating Officer.

"Unendo le nostre competenze industriali e tecnologiche, lavoreremo insieme per costruire un'impresa che possa affermarsi come leader di mercato", afferma Peng Sun, ceo di Gold Phoenix.

