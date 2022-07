Oro: recupera solo in parte calo di ieri a 1.740 dollari

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - L'oro recupera solo in parte dopo lo scivilone di ieri. Il prezzo spot del metallo sui mercati asiatici si attesta a 1.740 dollari l'oncia in rialzo dell'1% rispetto ai 1.732 dollari toccati ieri sera dopo la pubblicazione dei verbali della Fed. Dalle minute della banca centrale americana è emersa infatti con decisione la volontà di proseguire con un deciso rialzo dei tassi di interesse, in direzione anche più restrittiva rispetto a quanto intrapreso finora.

Il prezzo raggiunto ieri è il più basso da settembre scorso.

