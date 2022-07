Mediaset: a Opas su Espana ha aderito 82,9% del capitale

All'Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) lanciata da Mfe-Mediaset sulla controllata spagnola Mediaset Espana ha aderito l'82,9% del capitale.

Ora Mfe detiene il controllo di fatto dell'assemblea del gruppo spagnolo, che sarebbe stato ottenuto oltre qualsiasi soglia superiore al 75%, e a partire da sei mesi da oggi potrà lanciare il progetto di fusione, ritenendola un punto di partenza per il rafforzamento della holding europea e per l'espansione internazionale del gruppo.

Il Cda di Mediaset Espana aveva consigliato agli azionisti di aderire e a inizio mese Mfe aveva migliorato la parte cash dell'offerta: 4,32 euro, contro una proposta iniziale di 3,72, ogni due azioni della controllata spagnola, lasciando invariata la parte non in contanti.