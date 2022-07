Borsa: Milano accelera (+2%), migliore in Europa

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Si amplia la corrente di acquisti in Piazza Affari: dopo una partenza già chiaramente positiva, l'indice Ftse Mib sale del 2%, con Saipem che rimbalza del 9%.

Milano è al momento il listino migliore in Europa, dove Amsterdam sale dell'1,6%, Parigi, Francoforte e Madrid dell'1,4% e con Londra che cresce dell'1,2% nonostante le fortissime tensioni sul governo.

A Piazza Affari Tenaris cresce del 7% dopo un report positivo di Jefferies, con Unicredit, Stellantis e Pirelli che salgono di quattro punti percentuali. In calo dell'1% Recordati. (ANSA).