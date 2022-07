Borsa: Europa in rialzo attende verbali Bce, brilla Milano

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Le Borse europee proseguono in rialzo, dopo le indicazioni contenute nei verbali della riunione di giugno della Fed sulle misure per il contenimento dell'inflazione. In vista dell'avvio di Wall Street, dove i future sono in terreno positivo, i listini del Vecchio continente attendono i verbali della Bce. Sotto i riflettori anche l'andamento del prezzo del petrolio e del gas mentre si registra un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,2%. Bene Milano (+1,8%), che brilla in Europa, Francoforte (+1,4%), Parigi (+1,3%) e Madrid (+1,3%). In positivo Londra (+1%), mentre Boris Johnson annuncia le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore britannico.

Sul fronte valutario l'euro si rafforza leggermente sul dollaro a 1,0194. Prosegue forte la sterlina a 1,1979 sul biglietto verde. Sul fronte delle materie prime in lieve rialzo il petrolio con il Wti che sfiora i 100 dollari al barile (99,50 dollari) e il Brent a 101 dollari. Sale ancora il gas con le quotazioni ad Amsterdam che si attestano a 180 euro al megawattora (+5,3%). (ANSA).