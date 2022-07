Visa: per 70% degli italiani il futuro dei pagamenti è digitale

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - In Italia la strada verso l'adozione dei pagamenti digitali è sempre più segnata: oggi "solo" un italiano su tre (32%) utilizza prevalentemente il contante e, nel giro di quattro anni, il 70% dei consumatori ritiene che "i pagamenti saranno prevalentemente digitali".

Tuttavia, c'è ancora un'ampia maggioranza di persone (60%) che "non è ancora pronta ad abbandonare completamente il contante e porta sempre con sé del denaro per emergenza", soprattutto tra i Baby Boomers (nati tra il 1946 e il 1968), ma anche tra i giovanissimi della Generazione Z (under 25). E' la fotografia che emerge dall'Osservatorio Visa, realizzato insieme a Ipsos su un campione di popolazione composto da quasi 1.800 individui, tra i 18 e i 64 anni.

I principali vantaggi dei pagamenti con carte, smartphone o anche dispositivi indossabili sono soprattutto la comodità (62% degli intervistati), la velocità (57%) e la semplicità d'utilizzo (47%), oltre al fatto che consentono di tenere traccia dei propri pagamenti e danno la possibilità di pagare sempre e ovunque. Ci sono però anche dei limiti percepiti dagli italiani, che riguardano principalmente il timore di frodi o clonazioni della carta e l'eccessiva richiesta di informazioni personali: percezioni maggiormente diffuse tra le generazioni più adulte, ma presenti anche nei giovani (oltre il 40%). "Oggi l'Italia è un Paese vivace sotto il profilo degli strumenti di pagamento. Dobbiamo tenere conto non solo delle aspettative verso un mondo sempre più' digitalizzato ma anche delle preoccupazioni manifestate dagli utenti in tema di sicurezza", ha commentato il country manager di Visa Italia, Stefano Stoppani. (ANSA).