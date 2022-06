Borsa: Europa pesante, verso peggior semestre dal 2008

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee proseguono pesanti e si avviano a mettere a segno il peggior semestre dal 2008.

L'indice Stoxx 600 cede il 2,1%, in calo di oltre il 18% rispetto al primo semestre dell'anno scorso.

I listini del Vecchio continente sono appesantiti dalle forti perdite delle auto (-4,4%), dei tecnologici (-3,5%) e delle banche (-3,3%).

In vista dell'avvio di Wall Street, dove i future sono in calo, restano pesanti Milano, Parigi e Francoforte (-2,8%), Madrid (-2,1%) e Londra (-1,9%). (ANSA).