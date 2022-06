Borsa: Asia scivola con Wall street, in controtendenza Cina

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico in generale chiaro ribasso soprattutto sulla debolezza di Wall street e i rischi recessione per gli Stati Uniti. In controtendenza invece i listini cinesi, grazie ai segnali positivi dall'economia e dagli indici Pmi tornati a livelli pre-pandemia.

La Borsa di Tokyo sta chiudendo infatti con un calo dell'indice Nikkei 225 dell'1,5%, con Seul in ribasso dell'1,6% e Sidney scivolata dell'1,9%. Male Taiwan, in caduta del 2,7%, mentre il mercato azionario di Shanghai segna una crescita dell'1,4% e Shenzhen un rialzo dell'1,5%.

In calo i futures sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).