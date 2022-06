Petrolio: Brent stabile a 113 dollari, guarda a G7

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Sono poco mossi i prezzi del petrolio nella seduta di avvio della settimana. Guardando all'evoluzione del G7 in Germania, il Brent del Mare del Nord con consegna ad agosto rimane stabile a 113 dollari al barile, mentre il Wti del Texas è a 107,5 dollari. La giornata di venerdì si era chiusa in netto rialzo, segnando per il petrolio americano un rimbalzo del 3,5% dopo i cali dei giorni precedenti. (ANSA).