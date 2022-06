Mulè, giovani diventino finalmente protagonisti

giovani che diventano protagonisti dell'industria italiana, con una particolare attenzione a cyber sicurezza e sostenibilità. È questo l'auspicio del Sottosegretario al Ministero della Difesa Giorgio Mulè, intervenuto al Young Innovators Business Forum, l'evento dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori che si è svolto a Milano.

"È un piacere assistere all'inaugurazione della Young Innovators Business Platform che diverrà sicuramente il punto di riferimento, non solo per i giovani, ma anche per chiunque sia interessato a voler contribuire sugli investimenti, la cyber sicurezza e la sostenibilità. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli ingredienti necessari per rilanciare l'industria italiana. Il mio auspicio, è quello che i giovani diventino finalmente i protagonisti di un settore strategico legato alla sicurezza nazionale in cui non mancheranno finanziamenti e investimenti pubblici" le parole del Sottosegretario.