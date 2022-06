L'agenzia Moody's conferma il rating 'Aaa' per gli Stati Uniti con outlook stabile. "I rischi di breve termine per le prospettive americane sono aumentati a causa dell'elevata inflazione e della politica monetaria, è improbabile che la forza dell'economia americana si riduca in modo materiale nel futuro prevedibile", afferma Moody's in una nota. Il deficit e il debito americano "miglioreranno nel 2022 e nel 2023"