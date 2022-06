Borsa: Asia contrastata, bene futures Europa, Tokyo -0,74%

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Avvio di settimana contrastato per le principali borse di Asia e Pacifico. Tokyo ha ceduto lo 0,74%, Taiwan l'1,75%, Seul il 2,04% e Sidney lo 0,64%. In controtendenza Hong Kong (+0,2%) e Shanghai (+0,7%), ancora aperte insieme a Mumbai (+0,39%). Positivi i futurtes sull'Europa, mentre Wall Street e il Nasdaq saranno chiusi oggi per festività. In crescita oltre le stime i prezzi alla produzione in Germania in maggio nel giorno in cui interviene la presidente della Bce Christgine Lagarde e il prfesidente della Fed di Saint Louis Jim Bullard.

In rialzo il greggio ((Wti +0,27% a 109,86 dollari al barile) e sopratgtutto il gas (+5,39% a 124,08 euro al MWh ad Amsterdam). In calo l'oro (-0,13% a 1.843,11 dollari l'onvia) e gli altri metalli, mentre in campo valutario il dollaro perde quota rispetto allo yen e all'euro ed appare invariato nei confronti della sterlina.

Sulla piazza di Tokyo sotto pressione i produttori di microprocessori Tokyo Electron (-5,2%), Screen Holdings (-5,18%) ed Advantest (-1,79%). (ANSA).