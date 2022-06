Borsa: Europa debole nel finale con Wall Street,Milano -1,3%

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Borse europee deboli nel finale con i listini Usa sotto pressione dopo il calo sopra le attese degli indci Pmi ed Ism. Chiusa anche oggi Londra per i 70 anni di regno della regina Elisabetta II. A cedere è soprattutto Milano (Ftse Mib -1,3%), mentre Madrid, Francoforte e Parigi lasciano sul campo lo 0,3% circa. Il listino milanese sconta l'aumento del differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 213,1 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 11,4 punti, contro i 6 circa della media europea, salendo sino al 3,4%, come nel gennaio del 2018.

Riprende la corsa del greggio (Wti +1,85% a 119,04 dollari al barile) dopo la tregua della vigilia con il vertice di Opec+, che ha deciso di aumentare la produzione di 648mila barili al giorno in luglio e in agosto. Torna invece a scendere il gas naturale (-0,95% a 83,2 euro al MWh).

Pesano i produttori di microprocessori Ams-Osram (-5,38%), Stm (-2%) ed Asml (-1,8%). Bene Eni (+1,14%) in campo petrolifero, mentre cedono Stellantis (-3,44%), Volvo (-2,56%) e Ferrari (-1,99%) tra i coastruttori di auto. Scivolano tra i bancari Fineco (-4%), congelata anche al ribasso, Bper (-3%), insieme e Banco Bpm (-2,5%). Pesante Intesa (-1,6%), più caute invece Unicredit (-0,77%) e Mediobanca (-0,63%). (ANSA).