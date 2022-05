Guerra in Ucraina, Borrell, l'embargo sul petrolio è storico e paralizza Putin

"Con l'accordo raggiunto ieri, tardi come sempre, interromperemo l'acquisto di oltre il 90% del petrolio russo. È un grande passo avanti". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell. "Noi siamo i più importanti clienti, ora a Mosca devono cercarne altri, avranno meno risorse finanziarie per continuare la guerra".

"Benvenuta decisione dei leader UE di vietare il petrolio russo - ha scritto Borrell su Twitter - . L'embargo al petrolio russo deciso dal Consiglio europeo è una decisione storica per paralizzare la macchina da guerra di Putin. La nostra unità è la nostra forza".

"Siamo il cliente più importante per la Russia, dovranno cercarne altri e certamente dovranno ridurre il prezzo. Il proposito è di far sì che la Russia abbia meno risorse per finanziare la macchina di guerra" - ha aggiunto ancora Borrell - . Per la fine di quest'anno acquisteremo il 90% in meno" del greggio di Mosca, ha sottolineato.