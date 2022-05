Lindner, G7 deciso a combattere enorme rischio inflazione

(ANSA) - BERLINO, 20 MAG - "Il G7 è deciso a misure coerenti per fermare l'inflazione e rafforzare la crescita". Lo ha detto Christian Lindner alla conferenza stampa del G7 finanze. "Vediamo un enorme pericolo per lo sviluppo economico dall'Inflazione" La Germania respinge l'opzione di un Next Generation Ue 2"ha detto. Il ministro ha sottolineato che il programma era "una tantum" (ANSA).