Gas: chiude in calo a 87,9 euro al MWh con l'estate

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Chiusura in calo per il prezzo spot del gas in Europa, con in ribasso i future ad Amsterdam (-3,4%) a 87,9 euro al MWh, con il consueto calo di consumi portato dall'arrivo dell'estate. In discesa anche i future a Londra (-12,3%) a 147,9 penny al Mmbtu (unità termica britannica).

Quasi piatto a sera il greggio (wti +0,08%) a 112,3 dollari al barile e il brent in lieve calo (-0,2%) a 11,8 dollari. In rialzo l'oro (+0,9%) a 1.845 dollari l'oncia.

In calo sia il grano tenero (-1,7%) a 1.179 dollari per unità di 5.000 bushel (staio) che i grano duro (-2,4%9 a 1.263 dollari. (ANSA).