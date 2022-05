Borsa: Mosca in rialzo (+1,9%), il rublo si rafforza

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - In rialzo la Borsa di Mosca (+1,6%), con alle spalle altre tre sedute in positivo. L'indice Moex guadagna l'1,9% a 2.470 punti.

Si rafforza il rublo: per un dollaro servono 64,4 rubli, a fronte dei 65,5 del giorno prima, e per un euro ne sono necessari 67,8, in confronto ai 69 della giornata prima.

Tra i titoli quotati a Mosca, guadagnano quelli del comparto energia, come Gazprom (+2,6%), Rosneft (+2,3%) e Novatek (+1%), meno Lukoil (+0,3%), bene le grandi banche, come Sberbank (+0,9%) e Vtb Bank (+1,6%), in rialzo Qiwi (+4,9%) nei servizi finanziari e di pagamento. In positivo nel siderurgico Severstal (+1,6%), forte Yandex (+3,4%), società Ict che ha il più grande motore di ricerca in Russia, vola X5 (+5,5%), il più grande rivenditore di prodotti alimentari del Paese, debole tra le compagnie aeree Aeroflot (-0,2%). (ANSA).