Leader Clima Europa, società acqua di Milano Cap è seconda

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Cap, la società pubblica che gestisce il servizio idrico a Milano, si è classificata al 2/o posto nella classifica del Financial Times dei Leader climatici europei. La classifica, giunta alla seconda edizione, mostra le società europee che nel periodo 2015 - 2020 hanno conseguito la maggior riduzione dell'intensità delle emissioni di gas serra, dalle proprie operazioni e dall'energia usata. L'intensità di emissioni è definita in tonnellate di CO2 per 1 milione di euro di reddito.

La classifica comprende 411 società europee ed è guidata dalla svizzera Logitech. Le italiane sono 19: Cap (2), Esprinet (15), Fastweb (21), Italgas (60), Enel (160), A2A (202), Banco BPM (214), Webuild (242), Unipol Gruppo (245), feralpi Holding (255), Sol (334), MM (340), Prysmian (345), Sogin (379), Prada (388), Piaggio (396), Mondadori (404), IGD SiiQ (405), Acea Energia (409).

Dal 2015 al 2020, Cap ha ridotto l'intensità delle sue emissioni clmalteranti del 45,2%. La prima classificata Logitech (Svizzera) l'ha ridotta del 46,8%, la terza, Ica Gruppen (Svezia), del 42,4%. (ANSA).