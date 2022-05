Borsa: Asia in calo su timori Covid e inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse in Asia hanno ripreso a scivolare dopo i modesti guadagni di mercoledì sull'inflazione statunitense che ha superato le stime e i timori scatenati dai nuovi casi di Covid-19 nella comunità di Shanghai. Tokyo ha chiuso in calo dell'1,7%, Hong Kong peggiora sul finale toccando -2% mentre tiene Shanghai (-0,6%) sostenuta dai titoli dei produttori di energia cinesi.

Il settore energia guadagna dopo che il Governo ha offerto altri 50 miliardi di yuan (7,4 miliardi di dollari) di sussidi per l'energia rinnovabile ai principali produttori di energia di proprietà statale e prevede un'iniezione di capitale di 10 miliardi di yuan per sostenere i generatori a carbone.

I mercati non sono sembrati impressionati dai commenti del premier cinese Li Keqiang che sollecita a usare politiche fiscali e monetarie per stabilizzare l'occupazione e l'economia.

Le valutazioni dell'indice MSCI Asia Pacific stanno così precipitando verso i minimi pandemici, con l'indice che registra un calo del 28% dal picco del 2021. (ANSA).