Borsa: Milano resta forte (+2%) con Europa, spinge Unicredit

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Prosegue la corrente di acquisti sui mercati azionari europei, con la Borsa di Milano che conferma il rialzo di due punti percentuali insieme a Parigi, seguite da Amsterdam e Madrid in aumento dell'1,3%. Solida anche Francoforte (+1,2%), con Londra in aumento dell'1,1%. Incerti i listini di Mosca, che ondeggiano attorno alla parità, così come il rublo su euro e dollaro.

A rafforzare i mercati azionari sono diversi fattori: il discorso della presidente della Bce Lagarde, il rilancio del prezzo del petrolio anche sulle indicazioni dell'Opec e le attese per i dati dell'inflazione statunitense, che potrebbero raffreddare le politiche monetarie della Fed. Positivi i futures sull'avvio di Wall street.

Confermato il chiaro allentamento della tensione sui titoli di Stato europei e italiani in particolare, con il Btp a 10 anni che segna un tasso del 2,9% mentre lo spread con l'omologo Bund tedesco ondeggia tra 193 e 194 punti base. Calmo il gas sotto i 100 euro al Megawattora dopo la conferma da parte dell'ucraina Naftogaz del rallentamento delle forniture in Europa con lo stop del valico di Sokhranivka e della stazione di compressione di Novopskov "che si trovano nel territorio occupato dai militari russi".

In questo quadro in Piazza Affari sempre di corsa Unicredit che sale del 9% a 9,2 euro dopo l'avvio del nuovo piano di buy back, con rialzi di sei punti percentuali per Banca Generali e Moncler, quest'ultima passata anche per l'asta di volatilità.

Forti in generale le banche (Mediolanum +4% dopo la sentenza europea sulla partecipazione di Fininvest), con Intesa che sale di oltre tre punti percentuali. Tra i titoli principali debole Recordati, che scende di oltre due punti percentuali dopo i conti resi noti ieri. (ANSA).