Borsa: Europa brillante dopo Wall Street, Milano +1,8%

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Le Borse europee proseguono brillanti dopo l'avvio in netto rialzo di Wall Street. Nel giorno in cui i rendimenti del titoli di Stato sono in netto calo, sui mercati azionari sono scattate le prese di profitto dopo il forte calo della vigilia. Sotto i riflettori resta l'andamento dell'economia globale, con l'inflazione che resta molto alta e le banche centrali che studiano le prossime mosse.

Tiene banco anche la guerra in Ucraina e l'impatto delle sanzioni alla Russia.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,6%. In rialzo Francoforte (+2,2%), Milano (+1,8%), Parigi (+1,7%), Madrid e Londra (+1,1%). I listini sono sostenuti dall'andamento delle banche e assicurazioni (+2,1%), l'informatica e le auto (+1,9%).

Bene anche le utility (+1,2%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam il prezzo è sceso a 91 euro al Mwh.

Positiva ma meno brillante la performance del comparto dell'energia (+0,5%), con il petrolio in lieve calo. Il Wti si attesta a 102 dollari al barile e il Brent a 105 dollari. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,0547 a Londra.

A Piazza Affari in luce le banche con Bper (+10%), dopo i conti del trimestre, e Unicredit (+6,5%). Bene anche Intesa (+3,8%) e Banco Bpm (+3%). In controtendenza rispetto al listino Saipem (-4%) e Leonardo (-2,9%). (ANSA).