Borsa: Europa debole in attesa dati Usa, Parigi la peggiore

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Prima parte di seduta nervosa e tendenzialmente debole per i mercati azionari del Vecchio continente: Parigi ha toccato un ribasso di un punto percentuale per poi recuperare leggermente, con Amsterdam in calo dello 0,7% e Madrid dello 0,6%. Negative attorno al mezzo punto Londra e Francoforte, mentre Milano pur fra alti e bassi prova a resistere e scende dello 0,2% con tentativi di portarsi sulla parità.

Piatta la Borsa di Mosca, gli operatori sembrano attendere i dati macroeconomici dagli Stati Uniti, tra i quali la crescita dei salari e il tasso di disoccupazione. Stabile il gas attorno ai 106 euro al megawattora e lo spread tra Btp e Bund tedeschi resta attorno a quota 200 punti base, anche se è iniziata una leggera fase di tensione sui titoli di Stato europei.

In questo quadro in Piazza Affari, non condizionata dal dato delle vendite al dettaglio in Italia, sempre molto bene Leonardo (+2,8%) dopo l'annuncio che il gruppo italiano gestirà la cyber security dell'agenzia europea eu-LISA. Acquisti anche su Eni, Stellantis, Iveco e Bper, che salgono di oltre il punto percentuale.

Scivolano invece Campari e Tim, che cedono oltre il 2%. Nel paniere a minore capitalizzazione, peggioramento per Mps che scende di due punti percentuali e mezzo a 0,74 euro. (ANSA).