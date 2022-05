Cortilia inaugura nuova sede, diventa B Corp

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Cortilia, la food-tech company fondata nel 2011 da Marco Porcaro che ha fatto da apripista alla spesa online sostenibile a filiera corta, prosegue il suo percorso di crescita e inaugura la nuova sede di Cassina de' Pecchi, alle porte di Milano, annunciando ufficialmente l'ottenimento della certificazione B Corp. Il suo business, ricorda una nota, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, "il fatturato del 2021 ha superato i 40 milioni facendo segnare un +21% su un 2020 già eccezionale, +175% sul 2019" e aveva "la necessità di riunire in un unico luogo tutte le funzioni aziendali per ottimizzare i flussi di lavoro", così ha trovato casa in uno spazio multifunzionale di 50.000 mq, "parte di un importante progetto di riqualificazione dell'area in cui sorge, e in linea con i più alti standard di sostenibilità ambientale". "La costruzione del nuovo headquarter è iniziata a metà del 2020 con l'idea di creare uno spazio di lavoro che ci rispecchiasse al 100%: innovativo dal punto di vista tecnologico e responsabile verso l'ambiente e le persone", commenta Marco Porcaro, Fondatore e CEO di Cortilia. "I nostri obiettivi prevedono di potenziare i processi logistici, sostenere la crescita e rendere disponibile per i nostri collaboratori un contesto lavorativo che contribuisca a migliorare e arricchire l'esperienza professionale in presenza e che abbia anche un impatto positivo sulle comunità locali.

Questo importante traguardo coincide inoltre con l'ottenimento della certificazione B Corp".

