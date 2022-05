Simpson, violati contratti, servono sanzioni a Gazprom

ANSA Lavoro - STRASBURGO, 03 MAG - "Tutti al collegio abbiamo espresso solidarietà a Polonia e Bulgaria per essere state tagliate fuori dalle forniture di gas: Gazprom ha dimostrato di essere un fornitore inaffidabile poiché le compagnie di quei Paesi hanno pagato i contratti in euro". Lo ha detto la commissaria all'Energia Kadri Simpson nel corso del question time all'Eurocamera. "Polonia e Bulgaria hanno rispettato i termini contrattuali, dunque ora le sanzioni devono colpire la Gazprom", ha aggiunto.

Secondo Simpson "È possibile ridurre di due terzi le importazioni di gas russo entro la fine di quest'anno ed entro il 2030 vogliamo eliminare il 100% del gas russo". "Le rinnovabili sono un aspetto chiave e serve un piano accelerato, dobbiamo superare le strozzature, e vi potete aspettare un piano della Commissione sul solare. Ma non possiamo sostituire una dipendenza con un'altra dipendenza, dobbiamo riportare la produzione del solare in Europa e anche questo è possibile".