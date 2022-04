Gas: Arera, ok ad altre misure urgenza per incentivare stoccaggi

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Dopo aver già attuato misure d'urgenza per incentivare il riempimento degli stoccaggi in vista dei consumi del prossimo inverno in attuazione del decreto-legge n.17/2022, Arera ha "approvato ulteriori strumenti per promuovere il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento di almeno il 90% delle scorte nazionali". Lo rende noto l'Authority, spiegando che a seguito dell'immediata consultazione che ha coinvolto gli operatori, conclusasi lo scorso 21 aprile, ha approvato anche il previsto cosiddetto "contratto a 2 vie", uno strumento che "consentirà maggiori coperture per gli operatori sul rischio di forti oscillazioni dei prezzi - legati alla crisi russo-ucraina - tra i valori attuali e quelli del periodo invernale di consumo, contribuendo quindi all'obiettivo di ottenere maggiori disponibilità di gas nel prossimo inverno". (ANSA).