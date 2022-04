Borsa: Asia in calo con Covid e Fed, Cina tiene con stimoli

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Seduta negativa per le principali Borse asiatiche con l'eccezione dei listini cinesi, che tengono sulla promessa da parte del presidente cinese Xi Jinping di nuovi progetti infrastrutturali, in quella che appare l'ultima mossa del governo di Pechino per sostenere l'economia del Paese, messa a dura prova dalla strategia di contrasto alla pandemia.

Tokyo ha chiuso in calo dell'1,2%, Seul dell'1,6% e Sydney dello 0,8%, sui timori per gli effetti della pandemia e della guerra sulla crescita economica e sui prezzi mentre la stretta monetaria aggiunge ulteriore preoccupazione. In lieve rialzo Hong Kong (+0,3%) mentre corrono Shanghai (+2,1%) e Shenzhen (+3,5%). L'avversione al rischio spinge il dollaro, con l'indice spot di Bloomberg ai massimi da due anni, mentre l'euro ritocca i minimi da aprile 2017, con la moneta unica che scambia a 1,6017. In calo invece i titoli di Stato, inclusi i Treasury americani, i cui rendimenti salgono di sei punti base al 2,78%.

Sul fronte energetico vola il gas naturale dopo che Gazprom ha interrotto le forniture a Polonia e Bulgaria, colpevoli di non aver pagato in rubli il metano. In rialzo di circa mezzo punto percentuale anche il petrolio, con il Wti a 102,1 e il Brent a 105,7 dollari. (ANSA).