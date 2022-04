Vivendi:Puyfontaine, Italia più che mai una priorità

"L'Italia resta più che mai una priorità per il nostro gruppo": lo ha detto il presidente del board di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, durante l'Assemblea generale del gruppo. Come poco prima Yannick Bolloré, anche Puyfontaine ha reso omaggio alla "fine del contenzioso con Mediaset" ed ha espresso la volontà di "rimettere sulla strada del successo Telecom Italia". Ha quindi espresso "tutto il nostro sostegno" all'ad Pietro Labriola, e al "nuovo piano strategico e ambizioso" per Telecom Italia. "Vivendi - ha assicurato Puyfontaine - resta determinata a svolgere il suo ruolo di azionista industriale di lungo termine"