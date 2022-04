Ucraina: azienda dona 5mila ore di lavoro a imprese in crisi

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Inside, un'azienda mantovana specializzata nel rendering 3D per il settore del lusso, dona 5.000 ore di lavoro a imprese italiane del comparto in crisi per la guerra in Ucraina. L'obiettivo è quello di aiutare a sviluppare nuove strategie e acquisire nuovi mercati nel settore moda e arredo di lusso. In programma c'è anche una raccolta fondi per ampliare il progetto di solidarietà.

"Abbiano deciso di dare una mano perché il gruppo è cresciuto grazie a queste aziende - spiega Cristian Aiselli, amministratore unico di Inside Group Tecnology, azienda focalizzata in rendering 3D dell'arredo, dello yachting e dell'immobiliare - e da piccola realtà ora siamo un team di 40 professionisti che sviluppa progetti in tutto il mondo. Questo settore ci ha donato tanto e in questi giorni stiamo definendo i criteri d'ammissione al bando", per ricevere le ore di lavoro che saranno donate.

"Il bando sarà rivolto alle aziende italiane che lavorano nel comparto lusso e hanno risentito, oggettivamente, del conflitto Russia-Ucraina: non vogliamo fare dell'elemosina ma mettere in campo la nostra professionalità al servizio delle aziende", conclude Aiselli.

Secondo il gruppo mantovano, che cita dati dell'Ice, sono circa 300 le aziende italiane a rischio per le restrizioni imposte alla Russia, con un interscambio complessivo di oltre 4 miliardi nei primi undici mesi del 2021. (ANSA).