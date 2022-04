Stellantis: Elkann, siamo quinto produttore elettrici mondo

(ANSA) - TORINO, 13 APR - "Nel 2021 siamo diventati il quinto produttore di veicoli elettrici a batteria al mondo". Lo ha sottolineato il presidente di Stellantis, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti. "Nel 2021 abbiamo registrato, malgrado le condizioni avverse - ha detto Elkann - risultati di esercizio record. Abbiamo creato un'azienda totalmente nuova instillando lo spirito Stellantis, uno spirito imprenditoriale che stimola a spingersi sempre oltre i propri limiti. Abbiamo immesso sul mercato più di 10 modelli, dalla vettura sportiva extra lusso alla piccola city car elettrica. E abbiamo annunciato il nostro piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030".

Elkann ha ringraziato l'amministratore delegato Carlos Tavares, il suo team e i dipendenti. "Con Carlos abbiamo posto fondamenta solide per il futuro e ha accelerato la trasformazione in un'azienda tecnologica leader nel settore della mobilità sostenibile" ha affermato. Il presidente di Stellantis ha anche ricordato l'obiettivo di avere il 35% di donne nei ruoli di leadership entro il 2030 e quello di raggiungere quota zero emissioni di carbonio entro il 2038.

