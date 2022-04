Gas: in Europa chiusura in rialzo, ad Amsterdam a 102 euro

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Chiusura in rialzo per il gas in Europa mentre continua la guerra in Ucraina e i Paesi cercano di ridurre la dipendenza dalla Russia. A conclusione di giornata ad Amsterdam il prezzo si attesta a 102 euro al Mwh (+2,1%). In calo a Londra dove le quotazione scendono a 211 penny al Mmbtu (-0,87%). (ANSA).