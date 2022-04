Elon Musk entra nel consiglio di amministrazione di Twitter. Lo annuncia la società che cinguetta, sottolineando di aver raggiunto un accordo con il patron di Tesla affinché non superi la quota del 14,9% della società.

Il mandato di Musk nel consiglio di amministrazione di Twitter scadrà nel 2024 e durante l'incarico - e nei 90 giorni successivi - la quota di Musk nella società che cinguetta non potrà salire oltre la soglia stabilita.

L'amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, si dice "emozionato" dall'ingresso di Musk. "Crede nel servizio e ne è anche critico che è quello di cui abbiamo bisogno per renderci più forti nel lungo termine", afferma Agrawal.

Il titolo è in netto rialzo a Wall Street per il secondo giorno consecutivo.